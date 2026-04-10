واشنطن بوست: الولايات المتحدة تطلب من إيران إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في طهران

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة ، أن المفاوضين الأمريكيين يعتزمون طلب إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران، وذلك في إطار المحادثات المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي.

وغادر الوفد الأمريكي المفاوض برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسلام آباد، حيث أعرب عن تطلعه للمفاوضات مع إيران أن تكون إيجابية.

وقال فانس في تصريحات له: سنرى ما إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية ونحن مستعدون بالتأكيد لمد يد التعاون في مفاوضات إسلام آباد.

وكانت السلطات الباكستانية، فرضت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة إسلام آباد، الخميس، ونشرت المئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية لتأمين المدينة، قبيل المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.