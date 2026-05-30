الزمالك في الصدارة.. نهضة بركان ينضم لقائمة الأندية الممنوعة من القيد

انضم نادي نهضة بركان المغربي للأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا ».

وجاء تحديث قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة حاليًا من تسجيل لاعبين جدد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كالتالي

القائمة الحالية تضم:

نهضة بركان المغربي

الزمالك المصري

الترجي التونسي

شباب بلوزداد

النجم الساحلي

بلاتينيوم ستارز

جاراف السنغالي

كابوسكورب

فيتا كلوب

شبيبة الساورة

تونغيث إف سي

وتستمر عقوبة منع القيد على هذه الأندية إلى حين حل القضايا وتسوية الملفات التي تسببت في قرارات «فيفا».