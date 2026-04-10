أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان سقوط 10 شهداء من جهاز أمن الدولة في استهداف إسرائيلي لسرايا النبطية الحكومي.



وشنت قوات الاحتلال غارات جوية على بلدة بريقع جنوبي لبنان وبلدة خربة سلم جنوبي لبنان .

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 5 فرق عسكرية تعمل بشكل متزامن في أنحاء جنوب لبنان.

من جانبه ؛ قصف حزب الله بدفعة صاروخية بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كرميئيل مستوطنتي المطلة ومسغاف عام.

فيما فعلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في صفد ومحيطها وبلدات بالجليل الأعلى وبلدات عدة شمالي إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ عدة أطلقت من لبنان باتجاه صفد حيث تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة

ولفتت القناة 14 الإسرائيلية إلى سقوط شظايا في موقف سيارات في صفد إثر إطلاق صواريخ من لبنان أدى لأضرار بعدة مركبات