اجتماع أمني إسرائيلي طارئ لمناقشة تصعيد لبنان وسط خطط لتعميق العمليات العسكرية

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي عقد اجتماعًا طارئًا استمر لساعات لمناقشة تطورات الأوضاع على الجبهتين اللبنانية والإيرانية، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ضغوط أمريكية لخفض وتيرة الغارات على جنوب لبنان.



وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن توجيهاته لبدء مفاوضات مع الجانب اللبناني، تستهدف نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام، في خطوة تعكس توجهًا سياسيًا موازٍ للتصعيد العسكري.



وأوضحت أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن الجبهة اللبنانية باتت الجبهة الرئيسية حاليًا، مع إبقاء احتمالات التصعيد مع إيران قائمة، خاصة في حال استمرار العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

وأشارت أبو شمسية إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الميدانية حيث صرح رئيس الأركان خلال تواجده في بنت جبيل أن القوات ستستمر في الانتشار حتى «إبعاد حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني»، في إطار خطة لتغيير الواقع الميداني على الحدود.