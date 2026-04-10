تسريبات صادمة | مكالمة متوترة بين ترامب ونتنياهو بسبب لبنان.. ماذا حدث ؟

أفادت شبكة سي إن إن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية "متوترة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل إعلانه عن مفاوضات مباشرة مع لبنان.

وردّ مكتب رئيس الوزراء بأن هذا "خبر كاذب" وأن المحادثة بين الزعيمين جرت في جوّ "ودي".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تأجيل غاراته على الضواحي الجنوبية لبيروت.

ومرّ أكثر من 24 ساعة على إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً بإخلاء الضواحي الجنوبية لبيروت، ومع ذلك لم تُنفّذ أي غارات.

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، تخفيف حدة الغارات الإسرائيلية على لبنان لمنع انهيار وقف إطلاق النار الهش مع إيران.

حتى اليوم، واصل سلاح الجو الإسرائيلي غاراته على حزب الله في لبنان، وإن كانت بوتيرة أقل قليلاً من الأيام السابقة.