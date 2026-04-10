ضربة موجعة للاحتلال.. إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم بمسيرة جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جندي احتياطي بجروح خطيرة، وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة، جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم.

وأوضح جيش الاحتلال أن الطائرة المسيرة المفخخة استهدفت موقع القوات، وأن الشظايا المتطايرة أصابت الجنديين، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم نقلهما إلى المستشفى، وإبلاغ عائلتيهما.

و٤أفادت فرق الإنقاذ الإسرائيلية يوم الجمعة أن صاروخاً تابعاً لحزب الله أصاب مبنىً في ملعب رياضي بمدينة نهاريا شمال دولة الاحتلال، مُلحقاً أضراراً دون وقوع إصابات.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 30 صاروخاً من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.