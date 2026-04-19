"لبيك اللهم لبيك”.. بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة

بدأت أفواج حجاج بيت الله الحرام في التوافد إلى المدينة المنورة، وسط أجواء روحانية مميزة يملؤها الشوق والسكينة، استعدادًا لأداء مناسك الحج.

وشهدت المدينة المنورة استقبال أعداد متزايدة من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، حيث يحرصون على زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه، قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة لاستكمال مناسكهم.

وتعمل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على تقديم كافة التسهيلات والخدمات لضيوف الرحمن، بما يضمن راحتهم وسلامتهم، من خلال منظومة متكاملة تشمل النقل والإقامة والرعاية الصحية