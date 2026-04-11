بسبب وقوفها ضد جرائم إسرائيل.. الاحتلال يلغي مشاركة إسبانيا بكريات جات

في إجراء غاضب لها نتيجة رد الدولة الإسبانية على جرائمها، قررت إسرائيل إنهاء مشاركة إسبانيا في مركز التنسيق الأمريكي الخاص بقطاع غزة (CMCC) في كريات جات.

جاء ذلك على خلفية انتقادات ومواقف رسمية إسبانية تجاه العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وبحسب ما أعلنه وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، فإن القرار اتُّخذ بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويتضمن استبعاد إسبانيا من المركز الذي أُنشئ ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بغزة.

أشار إلى أن الولايات المتحدة أُبلغت مسبقًا بهذه الخطوة.

وبررت "إسرائيل" هذا الإجراء بما وصفته بـ"انحياز معادٍ" من الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، معتبرة أن مواقفها تضر بالمصالح الإسرائيلية والأمريكية، وتفقدها القدرة على لعب دور فعّال في إطار المركز أو في تنفيذ خطط السلام.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات حادة من إسبانيا؛ إذ انتقد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز العدوان الإسرائيلي على لبنان، معتبرًا أنها تُظهر تجاهلًا للقانون الدولي، وداعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".

كما وصف وزير الخارجية الإسباني الغارات الإسرائيلية بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي.