قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. فيديو
آخر أسبوع من شوال.. 18 نعمة تجعلك لا تفوت صيام الستة البيض
بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟
هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد؟.. الإفتاء توضح
مليون جنيه من المقتدرين أم تحويلات المغتربين؟ .. مقترحات برلمانية عاجلة لإنهاء أزمة ديون مصر
"فخ الحرارة" يضرب القمح والبطاطس| نصائح عاجلة لتقليل الخسائر
تناولت حبتي غلة سامة.. فتاة تقدم على إنهاء حياتها في قرية بالدقهلية
قبل شم النسيم.. مفاجأة غير متوقعة فى سعر كرتونة البيض اليوم السبت
5 مقترحات برلمانية لسداد ديون مصر
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية
المفاوضات مهددة بالإلغاء رغم وصول الوفدين الأمريكي والإيراني إلى باكستان.. ماذا حدث؟
أول طلب لوزير الخارجية الباكستاني بعد وصول الوفدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صفقة أسلحة صينية إلى إيران.. تحرك مفاجئ من بكين بعد وقف إطلاق النار في طهران

ناصر السيد

أفادت مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية حديثة بأن الصين تُحضّر لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين مطلع الشهر المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وتؤكد المعلومات الاستخباراتية أيضًا كيف يمكن لإيران استغلال وقف إطلاق النار كفرصة لتجديد مخزونها من بعض أنظمة الأسلحة بمساعدة شركاء أجانب رئيسيين.

وأبلغ مصدران شبكة CNN بوجود مؤشرات على أن بكين تعمل على توجيه الشحنات عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وأوضحت المصادر أن الأنظمة التي تُحضّر بكين لنقلها هي أنظمة صواريخ محمولة على الكتف تُعرف باسم "مانباد"، والتي شكّلت تهديدًا غير متكافئ للطائرات العسكرية الأمريكية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة طوال فترة الحرب التي استمرت خمسة أسابيع، وقد تُشكّل تهديدًا مماثلًا في حال انهيار وقف إطلاق النار.

صرح متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قائلاً: "لم تُقدم الصين أسلحةً لأي طرف من أطراف النزاع؛ والمعلومات المتداولة غير صحيحة".

وأضاف: "بصفتها دولةً كبرى مسؤولة، تلتزم الصين باستمرار بتعهداتها الدولية. ونحث الجانب الأمريكي على الامتناع عن توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، وربط الأمور ببعضها بشكلٍ مغرض، والانخراط في الإثارة الإعلامية؛ ونأمل أن تبذل الأطراف المعنية المزيد من الجهود للمساعدة في تهدئة التوترات".

صفقة أسلحة صينية إلى إيران صفقة أسلحة صينية إيران وقف إطلاق النار الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الصيني أنظمة صواريخ محمولة مانباد السفارة الصينية في واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

موجة حارة

الحرارة تكسر حاجز الـ35.. موجة حارة مفاجئة وتحذيرات من تقلبات خلال أيام

بسمة وهبة

شاهد .. بسمة وهبة تضرب ضيفها المطرب على الهواء

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

الزمالك

حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك ‏أمام شباب بلوزداد

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

ترشيحاتنا

عمليات احتيال تستهدف مستخدمي آيفون

تحذير لعملاء آبل.. عمليات احتيال تستهدف سرقة الحسابات البنكية عبر آيفون

ماسنجر

لاسترجاع الرسائل المشفرة.. تطبيقات بديلة عن ماسنجر بعد قرار الغلق الرسمي منتصف الشهر

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

استعد للتقديم.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لهذه الفئة

بالصور

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد