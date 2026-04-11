نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى إسلام آباد ..فهل يصلوا إلى نتيجة اليوم؟

أفادت رويترز عن مصادر باكستانية بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وصل إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع إيران ستستمر عدة أيام.

وذكرت رويترز عن مصادر باكستانية أن طائرة تقل وفد التفاوض الأمريكي مع إيران وصلت إلى إسلام آباد، وان المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيكونان في إسلام آباد للتفاوض مع إيران بجانب دي فانس.

ووفق سي إن إن عن مسؤول باكستاني فإن نائب الرئيس الأمريكي كان له دور محوري في إطلاق المحادثات المرتقبة مع إيران و كان له دور في دفع الولايات المتحدة وإيران نحو حل دبلوماسي للحرب.

من جانبها، قالت وكالة تسنيم أن فريق التفاوض الإيراني التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الليلة الماضية وسيلتقي فريق التفاوض الإيراني رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعد ظهر اليوم.

وذكرت سي إن إن عن مسؤول باكستاني: المفاوضات الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ستستمر عدة أيام، فيما قال قبلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لن نتركهم يفرضون رسوما على عبور السفن مضيق هرمز و سيعاد فتح مضيق هرمز وشرطنا الأول أن لا يكون هناك تخصيب نووي في إيران و لن نسمح بأي تهديد للملاحة في المياه الدولية وسننهي الأمر بطريقة أو بأخرى إذا لزم الأمر و فريق جي دي فانس وجاريد كوشنر يعقد الاجتماع السبت وسنرى كيف تسير الأمور.

وكشفت سي إن إن عن مسؤول أمريكي: نتوقع أن تكون مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران مباشرة وغير مباشرة في آن واحد.