قبل انطلاق مفاوضات باكستان.. ترامب يحذر إيران من ضربات قوية حال فشل المباحثات

حذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إيران من التعرض لضربات جديدة في حال فشلت المباحثات في باكستان في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقت.



ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، عن ترامب قوله "نقوم حالياً بتحميل السفن بأفضل الذخائر، وأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق، أفضل حتى مما قمنا به سابقا عندما مزّقناهم إربا إربا".



وأضاف ترامب "ما لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نستخدمها... بفعالية كبيرة".



ويأتي هذا في الوقت الذي توجه فيه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى إسلام آباد تمهيدا للمفاوضات المرتقبة مع إيران، مع تحذيره إياها من "التلاعب" بواشنطن، بينما جددت طهران التمسك بشروط تسبق بدء المباحثات، خصوصا وقف إسرائيل إطلاق النار في لبنان.



و أعلنت إسلام آباد وصول الوفد الإيراني المفاوِض إلى البلاد بقيادة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حيث كان في استقبالهم وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار.



ووصف رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، المحادثات الأمريكية ــ الإيرانية المرتقبة اليوم السبت بأنها "لحظة حاسمة في مساعي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار"، في الوقت الذي تستعد فيه إسلام آباد لاستضافة مفاوضات رفيعة المستوى.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن "قيادة البلدين ستبدأ المحادثات في العاصمة يوم السبت، ما يمثل مرحلة بالغة الأهمية في مساعي استقرار المنطقة بعد أسابيع من الصراع".