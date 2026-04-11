أول طلب لوزير الخارجية الباكستاني بعد وصول الوفدين

قالت الخارجية الباكستانية ، إن وزير الخارجية إسحاق دار أعرب عن أمله في أن ينخرط الوفدان في محادثات سلام بناءة.

أكد وزير الخارجية، رغبته في مواصلة العمل على تسهيل التوصل إلى حل للصراع بين الطرفين.



وسبق وقال التلفزيون الإيراني، نقلا عن رئيس البرلمان: لدينا حسن نية لكننا لا نثق بالجانب الأمريكي، ومستعدون لاتفاق إذا كان الأمريكيون جاهزين لاتفاق حقيقي ومنح شعبنا حقوقه.

وأوردت وكالة تسنيم: الوفد الإيراني سيثير خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني اليوم قضية إخلال واشنطن بوعودها ، والإفراج عن الأصول الإيرانية ووقف إطلاق النار في لبنان ، من بين الشروط المسبقة لبدء المفاوضات مع واشنطن، فيما أبلغت واشنطن باكستان موافقتها على شروط المفاوضات إلا أن بعضها لم يتم الوفاء به حتى الآن.