منهم هالة سرحان وسامح الصريطي.. نجوم الفن والإعلام في عزاء والد دينا رامز

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الإعلامية دينا رامز، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

وشهد العزاء حضور عدد من أبرز النجوم، من بينهم: هالة سرحان، وسامح الصريطي، ورياض الخولي، ونيرمين الفقي، وخالد زكي، بالإضافة إلى الفنان تامر عبد المنعم، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، واحمد بدير، إلى جانب عدد آخر من الحضور.

وفاة والد دينا رامز

كان قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي ، والد الإعلامية دينا رامز، زوجة الإعلامي طارق علام بعد صراع مع المرض.

وكشف الإعلامي طارق علام عن موعد ومكان الجنازة كاتبا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله الأستاذ الدكتور محمد رامز حسين أستاذ دكتور متفرغ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ورئيس مجلس إدارة المركز سابقًا والد كلٍ من:

المهندس حسين رامز والإعلامية دينا رامز حرم الإعلامي طارق علام وإينا رامز حرم الأستاذ أشرف علوي.

وشقيق كلٍ من:

عصام رامز – المرحومة نيفين رامز – نايلة رامز – الدكتورة ماجدة رامز

وتابع : صلاة الجنازة: المغرب اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

والدفن بمقابر الأسرة والعزاء يوم الاحد بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.