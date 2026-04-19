الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيمان كريم تشهد افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب لجامعة القاهرة

المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد افتتاح فعاليات ملتقي التوظيف والتدريب لجامعة القاهرة
المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد افتتاح فعاليات ملتقي التوظيف والتدريب لجامعة القاهرة
أمل مجدى

شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور  الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح فعاليات ملتقي التوظيف والتدريب، الذي تنظمه جامعة القاهرة علي مدار 4 أيام بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك الرائدة على المستويين المحلي والدولي.


وأثناء جولتها بالملتقى ألتقت الدكتورة إيمان كريم بعدد من ممثلي الشركات، والمؤسسات، والبنوك المشاركة في الملتقى، للاطلاع على فرص العمل و التدريب المتوفرة لديهم، كما ألتقت بعدد من رجال الأعمال للتنسيق معهم حول إعداد ملتقى توظيف خاص بالمجلس، كذلك ألتقت بعدد من الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة، للتعرف على مجالات تخصصهم، وأرائهم في الملتقى.

وفي كلمتها خلال الملتقى، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة الانتقال في قضايا الإعاقة من منظور "الرعاية النمطية" إلى منظور "الحقوق والتمكين الشامل"، لافتة أن "الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030" تم العمل عليها لتكون خارطة طريق للتمكين الاقتصادي وبناء بيئة عمل دامجة داخل المجتمع.

وأوضحت المشرف العام أن الإتاحة الشاملة لا تقتصر على التسهيلات الهندسية والمكانية فقط، بل تشمل "الإتاحة التكنولوجية والرقمية" لتمكين الوصول للمنصات والأنظمة التقنية، كما وجّهت الدعوة لشركات القطاع الخاص للنظر في تشغيل ذوي الإعاقة كـ "استثمار ذكي" وليس مجرد التزام قانوني بنسبة الـ 5% أو عمل خيري.

وخلال كلمتها، أعلنت د.إيمان كريم عن فتح أبواب المجلس لتقديم حزمة من الخدمات لطلاب الجامعة وقطاعات الأعمال، وكذا تقديم استشارات مهنية للطلاب لتحديد المسارات الوظيفية ودعم رواد الأعمال في صياغة خطط مشروعاتهم، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي الموارد البشرية في الشركات حول كيفية التعامل الفعال واللائق مع ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وكذلك تقديم المشورة الفنية لتهيئة بيئة العمل مكانياً وتكنولوجياً وفق الأكواد المعتمدة، والتوعية بالتشريعات والقوانين المنظمة.

كما أكدت على أن سوق العمل يتجه بقوة نحو الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والعمل الحر، والتحول الرقمي، مشيدة بتخصيص جلسة خاصة لـ "ذوي الإعاقة" ضمن فعاليات الملتقى، الأمر الذي يعكس وعي إدارة الجامعة بضرورة الدمج الشامل.

وعقب الافتتاح لملتقى التوظيف والتدريب كرم الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لجهودها في دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم اقتصادياً.

