بقيمة 26 قرشا.. تراجع جديد في سعر الدولار مستهل تعاملات الأسبوع

تراجع سعر الدولار في مصر اليوم، مسجلا الآن 51.74 جنيه مقارنة 52 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي، بانخفاض قيمته 26 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات للبنوك في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:

51.79 جنيه للشراء

51.89 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو:

51.78 جنيه للشراء

51.88 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي عند:

51.77 جنيه للشراء

51.87 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية ليسجل نحو :

51.70 جنيه للشراء

51.80 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي HSBC نحو :

51.70 جنيه للشراء

51.80 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو :

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو :

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي لنحو:

51.65 جنيه للشراء

51.75 جنيه للبيع

وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

51.65 جنيه للشراء

51.75 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

51.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

وهبط سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

51.55 جنيه للشراء

51.65 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول نحو:

51.55 جنيه للشراء

51.65 جنيه للبيع

وانخفض سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأحد لنحو :

51.94 جنيه للشراء

52.07 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

51.79

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم

51.65 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار في مصر اليوم

51.74 جنيه.