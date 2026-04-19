الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صيف نهارا وشتاء ليلا.. ماذا ترتدي في ظل تباين درجات الحرارة؟

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير صدى البلد

تشهد البلاد هذه الفترة تباينًا في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل، ويسود هذه الفترة طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، بينما يكون الطقس نهاراً مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء. 

نصيحة الأرصاد:

بإمكانية ارتداء الملابس الصيفية خلال ساعات النهار، مع الحرص على اصطحاب جاكت خفيف خاصة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل المتأخرة خصوصا مع الأطفال.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية:

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح جنوبية شرقية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 26 15
العاصمة الجديدة 27 14
6 أكتوبر 26 13
بنها 25 14
دمنهور 24 13
وادي النطرون 26 13
كفر الشيخ 25 14
بلطيم 24 15
المنصورة 25 14
الزقازيق 26 15
شبين الكوم 25 14
طنطا 25 14
دمياط 23 17
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 27 15
السويس 26 15
العريش 24 13
رفح 23 12
رأس سدر 27 15
نخل 26 13
كاترين 22 09
الطور 28 18
طابا 27 15
شرم الشيخ 31 20
الغردقة 29 18
الإسكندرية 22 13
العلمين 21 12
مطروح 21 12
السلوم 24 12
سيوة 28 13
رأس غارب 27 18
سفاجا 29 19
مرسى علم 28 19
شلاتين 31 21
حلايب 27 22
أبو رماد 31 19
مرسى حميرة 31 20
أبرق 28 19
جبل علبة 28 19
رأس حدربة 26 22
الفيوم 26 14
بني سويف 27 14
المنيا 28 13
أسيوط 28 14
سوهاج 30 16
قنا 32 19
الأقصر 33 18
أسوان 34 19
الوادي الجديد 32 17
أبوسمبل 34 20

