الأرصاد تحذّر من استمرار الغطاء السحابي وأمطار متوقعة على جنوب الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب على عدد من مناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، بما يصاحبها من فرص لسقوط الأمطار على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى بقاء الغطاء السحابي مؤثرًا على تلك المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى أجواء غير مستقرة نسبيًا، خاصة خلال ساعات الليل.



وأضافت أن فرص هطول الأمطار قد تكون متفاوتة الشدة على بعض المناطق، مع توقعات باستمرار هذه الحالة الجوية الممطرة حتى غدٍ الأحد، لاسيما خلال الفترات الليلية.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 19 أبريل 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق، في ظل استمرار حالة التقلبات الجوية.

طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

ومع حلول المساء، تميل الأجواء إلى البرودة، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة لتفادي التقلبات الحرارية.