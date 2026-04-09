هيئة الأرصاد الجوية: استمرار التقلبات الجوية في النصف الأول من الربيع

أكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد لم تدخل الأجواء الصيفية بشكل كامل بعد، رغم الارتفاع التدريجي المتوقع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن النصف الأول من فصل الربيع يشهد تقلبات جوية تجمع بين سمات الشتاء والصيف.

الارتفاعات في درجات الحرارة تدريجيًا

خلال مداخلة هاتفية صباح الخير يا مصر أشارت منار غانم إلى أن النهار سيشهد أجواء مائلة للحرارة، بينما تبقى الليالي باردة، مع فروق كبيرة بين درجات الحرارة تصل إلى 10-12 درجة مئوية، مما يستدعي استمرار ارتداء الملابس الشتوية أو الخريفية وعدم الاكتفاء بالملابس الصيفية الخفيفة.

توقعات الطقس للأيام القادمة

أوضحت الدكتورة منار أن درجات الحرارة في القاهرة ستصل إلى 26 درجة مئوية يوم الخميس، ثم ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 27-28 درجة مع نهاية الأسبوع، متوقعة أن تتجاوز 30 درجة خلال الأسبوع المقبل، ما يمنح إحساسًا صيفيًا خلال النهار فقط.

موعد بداية الصيف والاستقرار الكامل للأجواء

أكدت منار غانم أن فصل الصيف يبدأ رسميًا في 21 يونيو، وأن الاستقرار الكامل في الطقس الصيفي لن يتحقق قبل نهاية شهر أبريل، خاصة مع استمرار برودة الليل خلال الفترة الحالية.