نقابة الصحفيين تكرم محررة صدي البلد مروة فاضل ضمن الحاصلين على الماجستير والدكتوراه| صور

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم، احتفالية لتكريم عدد من الصحفيين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تقديرًا لجهودهم العلمية والمهنية، وكان من بينهم الزميلة مروة فاضل محررة صدي البلد ومدير مكتب محافظة المنوفية.

وجاء التكريم في أجواء احتفالية مميزة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة ونخبة من الصحفيين، حيث تم الإشادة بأهمية الجمع بين العمل المهني والتأهيل الأكاديمي، باعتباره أحد ركائز تطوير الأداء الصحفي والارتقاء بالمحتوى الإعلامي.

وأكدت النقابة خلال الحفل أن تكريم الحاصلين على الدراسات العليا يعكس تقديرها للعلم والبحث، وحرصها على دعم الصحفيين في مسيرتهم الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز جودة العمل الصحفي ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال الإعلامي.