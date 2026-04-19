نهاية الهيمنة الحمراء.. صن داونز يخطف عرش أفريقيا والأهلي يواجه أسوأ كابوس قاري.. اعرف القصة كاملة

تتواصل تداعيات خروج النادي الأهلي من منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعدما بلغ ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي النهائي على حساب الترجي الرياضي التونسي في نتيجة إجمالية حملت الكثير من التحولات على مستوى المشهد القاري ليس فقط في سباق اللقب بل أيضًا في ترتيب القوة الكروية داخل القارة السمراء.

ومن المقرر أن يلتقى صن داونز فريق الجيش الملكي المغربي فى نهائى دوري أبطال افريقيا بعد فوز الأخير على موطنه نهضة بركان .. ومع الخروج الافريقي وجد الأهلي نفسه في قلب خسائر متتالية على أكثر من مستوى بعد خروجه من البطولة على يد الترجي في ربع النهائي.

صن داونز ينتزع الصدارة.. والأهلي يتراجع لأول مرة

أبرز ما حملته التطورات الأخيرة هو تغيير خريطة التصنيف التراكمي للأندية الأفريقية خلال آخر 5 سنوات حيث نجح صن داونز في اعتلاء الصدارة برصيد 68 نقطة متفوقًا على الأهلي الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وللمرة الأولى منذ سنوات يفقد الأهلي موقعه كمتصدر للتصنيف القاري وهو ما يعكس التحول الكبير في ميزان القوة داخل القارة خاصة مع الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه النادي الجنوب أفريقي مقارنة بتقلبات نتائج الأندية الأخرى.

وتشير الحسابات إلى أن صن داونز قد يعزز صدارته أكثر حال تتويجه بلقب دوري الأبطال ما قد يمنحه أفضلية إضافية في المشاركات القارية المقبلة وعلى رأسها السوبر الأفريقي.

وداع قاري مؤلم.. وضربة مالية مباشرة

لم تتوقف خسائر الأهلي عند الجانب الفني أو التصنيفي فقط بل امتدت إلى الجانب المالي بعدما ودع الفريق البطولة مبكرًا ما أدى إلى فقدان عوائد كبيرة كانت مرتبطة بالوصول إلى الأدوار النهائية.

وبحسب التقديرات فإن الخروج من دوري أبطال أفريقيا تسبب في خسائر مالية تتجاوز 6 ملايين دولار إلى جانب فقدان فرص الحصول على مكافآت إضافية مرتبطة بالمشاركة في بطولات قارية ودولية مثل كأس السوبر الأفريقي وبعض البطولات المستحدثة على مستوى الأندية.

مونديال الأندية.. الخطر الأكبر يقترب

الأزمة الأكبر التي تفرض نفسها على المشهد داخل القلعة الحمراء تتعلق بمصير المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 حيث باتت الحسابات أكثر تعقيدًا إذ أصبح التتويج بأحد النسختين المقبلتين من دوري الأبطال شرطًا أساسيًا لضمان التواجد.

ويضع هذا السيناريو الأهلي أمام ضغط مضاعف خاصة مع التحول الكبير في قوة المنافسين داخل القارة وفي مقدمتهم صن داونز والترجي وأندية شمال أفريقيا التي باتت أكثر جاهزية واستقرارًا.

موسم محلي صعب يزيد الأزمات

الأزمة القارية جاءت امتدادًا لموسم محلي غير مستقر حيث ودع الأهلي بطولة كأس مصر مبكرًا من دور الـ32 أمام المصرية للاتصالات إلى جانب تراجعه في جدول ترتيب الدوري المصري وابتعاده عن الصدارة في مراحل حاسمة.

كما أثارت النتائج الأخيرة حالة من القلق داخل النادي بشأن مستقبل الفريق في ظل تراجع الأداء وتعدد الإصابات وتذبذب المستوى الفني خلال الموسم الحالي.

صن داونز.. نموذج منافس يفرض نفسه

في المقابل يظهر صن داونز كأحد أبرز النماذج المستقرة في الكرة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة بفضل مشروع فني طويل الأمد واستقرار إداري وفني جعله حاضرًا بقوة في نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بشكل متكرر وصولًا إلى صدارة التصنيف الحالي.