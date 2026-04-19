«بن رمضان» يُعبّر عن استيائه داخل الأهلي .. وجلسة لاحتواء الموقف | تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حالة من الغضب داخل صفوف لاعب النادي الأهلي التونسي محمد علي بن رمضان، بسبب عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح حتحوت، خلال برنامج “مودرن سبورتس” على قناة Modern MTI، أن اللاعب أبدى استياءه من قلة فرص المشاركة، وتحدث مع عدد من مسؤولي النادي، مؤكدًا التزامه الكامل في التدريبات، رغم قرار المدير الفني باستبعاده.

وأشار إلى أن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة مع اللاعب لاحتواء الموقف، طالبًا منه الهدوء والتركيز، ومؤكدًا أنه سيحصل على فرصته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مدير الكرة شدد خلال حديثه مع اللاعب على ثقة الجهاز الفني في إمكانياته، واحتياج الفريق إلى جهوده في المرحلة الحالية.

ويأتي غضب بن رمضان في ظل مخاوفه من تأثير ذلك على مستقبله الدولي، خاصة بعد استبعاده من معسكر منتخب تونس الأخير في مارس، ما يثير قلقه بشأن فرص مشاركته في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لكأس العالم.