ربنا يطمنكم عليه .. حتحوت يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو بعد ظهور في الإعلام

وجه الإعلامي هاني حتحوت رسالة الي نجم الزمالك كابتن احمد حسام ميدو بعد ظهور الاول امس بعد ازمة حبس نجلة

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي إكس : " ‏حمدًا لله على السلامة يا ميدو ربنا معاكم ويريح بالكم وييسر حالكم ويطمنكم على حسين.. قلبي معاكم يا حبيبي.



وعلق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق على واقعة حبس نجله.

وقال ميدو، عبر برنامجه “أوضة اللبس”، في أحدث ظهور تلفزيوني له: “أنا بمر بظروف صعبة ما أتمناش لأي أب أو أم يمروا بيها.. إحنا عندنا إيمان بربنا سبحانه وتعالى.. دا اختبار صعب ودرس لينا كلنا.. ادعولنا إن ربنا يعدي الاأمة دي على خير.. ادعولنا أنا ووالدة حسين وأخواته إن ربنا يقوينا ويعدي علينا الظروف الصعبة دي على خير”.

وتصدر خبر القبض علي نجل أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، محركات البحث خلال الأيام الماضية، عقب قرار جهات التحقيق في التجمع الخامس بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وكشفت التقارير ، أن العينة من تعاطي المخدرات جاءت إيجابية، حيث تم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.