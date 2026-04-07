ميدو: دعم الزمالك يبدأ من المدرجات.. ويكشف كواليس أزمته الأسرية

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، عن أهمية دعم نادي الزمالك خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن أفضل وسيلة لمساندة النادي تكون من خلال التواجد في المدرجات، إلى جانب الدعم المادي والمشاركة في كافة الجهود التسويقية التي يقوم بها النادي.

وخلال ظهوره في برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار، حرص ميدو على توجيه اعتذار لمسؤولي الزمالك لعدم مشاركته في تصوير الإعلان الترويجي لتطبيق النادي، رغم توجيه الدعوة له إلى جانب عدد من نجوم القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن غيابه جاء بسبب ظروف شخصية صعبة يمر بها هو وأسرته.

وأوضح ميدو أن عائلته تمر بأزمة قاسية، لكنها تعتبرها اختبارًا من الله، مؤكدًا إيمانهم الكبير بأن هذه المحنة ستحمل دروسًا مهمة لهم، مع التشديد على احترامهم الكامل لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وكذلك قرارات النيابة العامة والقضاء.

وأضاف أن الأزمة الحالية تمثل تحديًا كبيرًا للأسرة، إلا أنهم يواجهونها بشجاعة وصبر، مطالبًا الجمهور بالدعاء لهم لتجاوز هذه الفترة الصعبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته بأن الله يخبئ لهم الأفضل، معربًا عن أمله في أن تمر الأزمة بسلام عليه وعلى أسرته