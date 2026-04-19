حقيقة مفاوضات الأهلي مع رينارد .. والإدارة تتمسك بالجهاز الفني الحالي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات لبرنامج “مودرن سبورتس” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة “Modern MTI”، حقيقة ما تردد بشأن التفاوض مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأكد المصدر أنه لم تجرِ أي مفاوضات رسمية مع رينارد حتى الآن، وذلك عقب رحيله عن تدريب منتخب السعودية.

وأوضح أن إدارة النادي تدعم بشكل كامل المدير الفني الحالي ييس توروب وجهازه المعاون، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة خلال الفترة المتبقية من منافسات الدوري.

وأشار إلى أن رينارد يُعد من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة والسيرة الذاتية القوية، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية مميزة، إلا أنه اعتاد العمل مع المنتخبات الوطنية أكثر من الأندية.

وأضاف أن التعاقد مع المدرب الفرنسي قد يتطلب مقابلاً مالياً كبيراً، في ظل راتبه المرتفع خلال فترة قيادته للمنتخب السعودي، وهو ما يجعل هذا الملف بحاجة إلى دراسة دقيقة من جانب الإدارة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار رينارد دون ارتباط تدريبي حتى نهاية الموسم قد يجعله أحد الخيارات المطروحة، وذلك بعد حسم موقف الجهاز الفني الحالي بقيادة توروب بشكل نهائي.