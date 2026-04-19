بتروجيت يكشف : الأهلي يستهدف ضم بدر موسى .. والقيمة المالية لم تحدّد

كشف محمد أيمن، المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع بدر موسى، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أيمن، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "بيراميدز فاوض توفيق محمد للحصول على خدماته على سبيل الإعارة وليس البيع، والمفاوضات لم تكتمل".

وأضاف: "هناك اهتمام من جانب النادي الأهلي بضم بدر موسى، مهاجم الفريق، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع: "ما زال الحديث مبكرًا عن فترة الانتقالات الصيفية، وبعد انتهاء الموسم سنحدد كافة الأمور المالية والشروط الخاصة ببيع اللاعب".