بشير التابعي: الزمالك ملوش ضهر.. وهناك حرب عالمية بسبب ركلة جزاء الأهلي

اكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية، ان الاهلي اخطأ في أزمة مبار سيراميكا كليوباترا الأخيرة بعد ذهاب الوفد إلى اتحاد الكرة لسماع ما حدث بين حكمي القار والساحة



وقال التابعي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الأهلي أكبر من توروب وهو قليل اوي، في حرب عالمية تالتة شغالة في مصر عشان ضربة جزاء للأهلي.

وأضاف: الأهلي عمل قانون جديد أنه يروح يسمع الفار، انا بحترم سيد عبدالحفيظ بس هو ملوش لازمة في وجوده في وفد الأهلي.



وتابع: الأهلي حط قطن في ودنه وبرضو صمّم على اللي في دماغه رغم أن اتحاد الكرة موضح أنه حدّد الأسماء اللي تروحله.

واختتم: طول عمر الزمالك ملوش ضهر، بشكر جمهور الزمالك ومعودنا على كده.. وربنا بيكافئنا عشان خاطر الجمهور ، احنا عاملين عكس كل التوقعات.. متصدرين دوري.. نهائي الكونفدرالية.