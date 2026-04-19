وكالة إيرنا: إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا

كشف وكالة إيرنا الرسمية أن إيران رفضت المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أكد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، اليوم (الأحد)، أن بلاده "لن تعتمد نهجًا قائمًا على الثقة" في تعاملها مع إيران، وذلك قبيل جولة ثانية مرتقبة من المحادثات بين الجانبين في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة.

وأوضح والتز، في تصريحات نقلتها شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه يجب أن يكون "قابلاً للتحقق وقابلاً للتنفيذ بشكل حاسم"، مشددًا على أهمية ضمان الالتزام الكامل ببنود أي تفاهم محتمل.