ترامب: جرى الاتفاق على الإطار العام مع إيران



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى الاتفاق على الإطار العام مع إيران ، مضيفا " لكن لا نعرف إلى أين ستتجه الأمور".

وقال الرئيس ترامب لـ"قناة 12 " العبرية: أشعر أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران ومتفائل جدا حيال المفاوضات مع إيران.

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن ترامب أيضا : إطار الاتفاق مع إيران أصبح جاهزا.

فيما نقلت "القناة 12" العبرية عن مسؤول أمريكي: الفجوات ما زالت كبيرة ومن غير الواضح سبب تصريحات ترامب.

وأشار المسؤول أمريكي إلى أن إيران تخفض من سقف التوقعات وتعتقد أن تصريحات ترامب هدفها التضليل.