تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة شباب بلوزداد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية قوية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة شباب بلوزداد الأخيرة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، خلال مران اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجمل الفنية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.