أساسي الزمالك أمام بلوزداد يشاركون في مران اليوم استعدادا لبيراميدز

خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة شباب بلوزداد الأخيرة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.