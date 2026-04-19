إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار قرب حرم جامعة أيوا الأمريكية

أصيب 5 أشخاص بجروح في وقت مبكر من صباح الأحد في إطلاق نار داخل ممر للمشاة بالقرب من حرم جامعة أيوا في وسط مدينة أيوا سيتي بمقاطعة جونسون بولاية أيوا، حسب ما أفادت به الشرطة الأمريكية.

وقال رئيس الجامعة: أصيب 5 طلاب من جامعة أيوا في إطلاق النار، وفقا لRT.

وأفاد مسئولون في شرطة مدينة أيوا سيتي أن إطلاق النار اندلع عقب شجار عنيف في ممر المشاة حوالي الساعة 1:46 صباحا بالتوقيت المحلي.



وقالت الشرطة في بيان حول حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من تقاطع شارع إيست كوليدج وشارع سانت كلينتون شرق حرم جامعة أيوا: "سمع الضباط الذين وصلوا إلى الموقع دوي إطلاق نار.. وصل المسعفون الأوائل إلى مكان الحادث.. تم تأكيد وجود ضحايا".

وجاء في بيان الشرطة: "تم نقل عدد من الضحايا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج من جروح أصيبوا بها جراء إطلاق النار" ولا تتوفر أي معلومات عن حالتهم الصحية في الوقت الحالي.



ولم تعلن السلطات عن أي اعتقالات على خلفية حادثة إطلاق النار، مع ذلك نشر المحققون صورة التقطتها كاميرات المراقبة لأربعة أشخاص، قالوا إنهم مشتبه بهم في الحادث ويطلبون مساعدة الجمهور في التعرف عليهم.