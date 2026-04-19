البحرية الأمريكية تطهر مضيق هرمز من الألغام باستخدام مسيرات سطحية وتحت الماء

استخدمت القوات البحرية الأمريكية مسيرات لتطهير مضيق هرمز من الألغام في محاولة لاستعادة الملاحة في هذه المنطقة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

في وقت سابق، أفادت قناة "سي بي إس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم بوجود ما لا يقل عن 12 لغما بحريا تحت الماء في مضيق هرمز. كما ادعى المسؤولون الأمريكيون أن إيران نشرت في المضيق ألغاما من إنتاجها الخاص - "مهام-3" و"مهام-7".





وجاء في بيان الصحيفة: "يستخدم الجيش الأمريكي طائرات مسيرة بحرية للمساعدة في تطهير مضيق هرمز من الألغام التي قد تكون موجودة فيه، في محاولة لإضعاف قبضة إيران على الممر البحري والبدء في استعادة الملاحة التجارية".





ووفقا للصحيفة، تُستخدم المسيرات سواء سطحية أو تحت الماء، لتطهير المضيق من الألغام. ويشار إلى أنها مزودة بسونار للبحث عن الألغام التي قد تكون في قاع المضيق.





وتكتب الصحيفة نقلا عن مصدر في وزارة الحرب الأمريكية، أنه يتم استخدام مزيج من المسيرات والوسائل المأهولة للقيام بعمليات التطهير. في الوقت نفسه، كما تعتقد الصحيفة، فإن إزالة الألغام هي إحدى الإجراءات المحتملة للتحضير لمرور قوافل عسكرية أمريكية في هذه المنطقة لحماية الناقلات أثناء تحركها عبر المضيق.





وأفادت تقارير متطابقة أن عملية تطهير المضيق تواجه تحديات كبيرة، أبرزها أن إيران نفسها لا تعرف المواقع الدقيقة لجميع الألغام التي زرعتها. ونقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن طهران حاولت السماح بمزيد من حركة السفن في المضيق لكنها فشلت في تنفيذ الخطة لأنها لا تعرف مواقع الألغام التي زرعتها سابقا.





وتتميز الألغام الإيرانية من طرازي "مهام-3" و"مهام-7" بأنها ألغام متطورة تعمل بالمؤثرات المغناطيسية والصوتية وتنفجر دون تلامس مباشر مع السفن، مما يصعّب اكتشافها.