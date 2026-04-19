الهند.. مقـ.تل 18 شخصا في انفجار ضخم داخل مصنع للألعاب النارية

أفادت تقارير إعلامية بمقـ.تل 18 شخصا في انفجار ضخم داخل مصنع للألعاب النارية في ولاية تاميل نادو الهندية.

وفي وقت سابق ؛ لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم، وأُصيب عدد آخر بإصابات متفاوتة، جراء انفجار غلاية داخل محطة لتوليد الكهرباء بولاية تشاتيسغار وسط الهند، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الانفجار بشكل مفاجئ داخل أحد مرافق التشغيل بالمحطة، ما أسفر عن سقوط ضحايا في موقع الحادث، وسط حالة من الاستنفار بين فرق الطوارئ التي هرعت إلى المكان فور وقوع الانفجار للتعامل مع تداعياته.

كما باشرت الجهات المختصة عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين محتملين، إلى جانب نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين لم تُعلن حتى الآن الأسباب الرسمية وراء الحادث، مع ترجيحات أولية تشير إلى خلل فني أو ضغط زائد داخل الغلاية.