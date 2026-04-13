فرنسا والهند تؤكدان أهمية احترام وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والأمين العام للشؤون الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أهمية احترام وقف إطلاق النار المبرم بين إيران والولايات المتحدة، والدفع نحو إيجاد حل سريع ودائم للحرب عبر المسار الدبلوماسي، كما تبادلا الآراء بشأن سبل ووسائل استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الفرنسي مع الأمين العام للشؤون الخارجية الهندي، على هامش مشاورات فرنسية-هندية عُقدت في باريس، اليوم الاثنين، بين الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية مارتن بريانز ونظيره الهندي.

وشدد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الدولية.

ونظرًا لارتباط الهند الوثيق برئاسة فرنسا لمجموعة السبع، تبادل الطرفان الآراء حول الاستجابات التي يمكن لفرنسا والهند أن تبنيها معًا؛ لمواجهة الاختلالات الكبرى في الاقتصاد الكلي، وتعزيز تعددية أكثر شمولًا.