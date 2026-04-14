ترامب: لا سلاح نووي لإيران وتنسيق مع الهند لضمان أمن هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن هذا المبدأ يشكل “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات مستقبلية.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة نيويورك بوست، رفض ترامب مقترحات تتحدث عن تعليق مؤقت لتخصيب اليورانيوم قد يمتد إلى نحو 20 عامًا، مشددًا على أن مثل هذه الصيغ لا توفر ضمانات كافية لمنع طهران من تطوير قدراتها النووية على المدى البعيد. ويشير هذا الطرح إلى توجه أكثر صرامة مقارنة ببعض المبادرات الدبلوماسية السابقة التي سعت إلى حلول مرحلية.

وعلى صعيد متصل، أثنى ترامب على الدور الذي يلعبه قائد الجيش الباكستاني في إدارة قنوات التواصل مع إيران، واصفًا أداءه بـ“المتميز”، في إشارة إلى استمرار انخراط إسلام آباد في جهود الوساطة، رغم التعقيدات السياسية المحيطة بمسار المفاوضات ومواقع انعقادها.

وفي إطار التحركات الدولية المرتبطة بأمن المنطقة، كشف ترامب عن اتصال جمعه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث شدد الطرفان على أهمية ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا أمام حركة الملاحة الدولية.

ويعكس هذا التنسيق إدراكًا مشتركًا لحساسية المضيق، الذي يُعد أحد أبرز الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميًا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف الإيراني تزايدًا في الضغوط والتجاذبات الدولية، وسط مساعٍ متواصلة لإحياء مسارات التفاوض، لكن وفق شروط تبدو أكثر تعقيدًا وتشددًا من أي وقت مضى.