تفاعل واسع مع فيديو اعتناق سيدة أمريكية وابنتها الإسلام داخل مسجد بالولايات المتحدة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو يُظهر سيدة أمريكية برفقة طفلتها وهما تنطقان الشهادتين داخل أحد المساجد في الولايات المتحدة، في مشهد وصفه متداولون بالمؤثر والملهم.

ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير على منصات مثل “إكس” و”فيسبوك” و”تيك توك”، لحظة وقوف السيدة إلى جانب ابنتها داخل قاعة الصلاة، حيث قامت بترديد الشهادتين خلف أحد القائمين على المسجد، وسط حضور عدد من المصلين الذين بدت عليهم مشاعر التأثر والترحيب.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الواقعة حدثت داخل أحد المساجد المحلية في الولايات المتحدة، إلا أن هوية السيدة أو اسم المسجد لم يتم التأكد منهما بشكل رسمي حتى الآن، كما لم تصدر أي بيانات موثقة من جهات دينية أو مؤسسات إسلامية تؤكد تفاصيل الحادثة أو سياقها الكامل.

حظي الفيديو بانتشار واسع، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن إعجابهم بالمشهد، مشيرين إلى ما وصفوه بـ”جمالية اللحظة” و”بساطة الدخول في الإسلام”، فيما ركز آخرون على الجانب الإنساني المرتبط بوجود الطفلة إلى جانب والدتها خلال هذه الخطوة.

