ترامب: أوروبا "نمر من ورق" في أزمة هرمز.. ومفاوضات إيران تتجه إلى أوروبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع “نيويورك بوست” إن قادة أوروبا يرغبون في المساعدة لفتح مضيق هرمز، لكنهم "لا يعرفون كيف"، واصفًا إياهم بأنهم "نمر من ورق".

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أوضح ترامب أن المفاوضات مع إيران ما تزال جارية، لكنها "بطيئة نوعًا ما"، مشيرا إلى أن هناك تطورات تحدث خلف الكواليس دون الكشف عن تفاصيلها.

وأضاف ترامب أنه لا يعتقد أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في باكستان، مؤكدا أن هناك موقعا بديلا يجري التفكير فيه، مرجحا أن يكون في أوروبا، ومشددا في الوقت نفسه على أن تركيا ليست ضمن الخيارات المطروحة حاليا لاستضافة هذه المفاوضات.

من جانب آخر، نقلت شبكة "نيوز نيشن" عن مسؤول في البيت الأبيض أن إجراء محادثات مباشرة مستقبلية مع إيران لا يزال قيد المناقشة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لها حتى الآن.