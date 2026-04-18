الهند تحتج على هجوم في مضيق هرمز .. وتستدعي سفير إيران

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، في بيان رسمي، أن سفينتين تحملان العلم الهندي ومحملتين بالنفط الخام تعرضتا لهجوم، السبت، أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.

وعلى خلفية الحادث، استدعت نيودلهي سفير طهران لعقد اجتماع مع وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، الذي عبر عن قلق بلاده العميق إزاء واقعة إطلاق النار التي استهدفت السفينتين في المضيق.

وطالب ميسري السفير بنقل موقف الهند إلى السلطات الإيرانية، مشددًا على ضرورة استئناف الإجراءات التي تضمن تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.

