عدوان أمريكي على سفينة تجارية إيرانية وتدخل عاجل للحرس الثوري

نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر أن القوات الأمريكية أطلقت النار على سفينة تجارية إيرانية لإجبارها على العودة.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمريكية اضطرت للتراجع والانسحاب من المنطقة بعد تدخل سريع من الحرس الثوري.

وذكر مصدر قائلا: مبالغة واشنطن في مطالبها والحصار البحري والخطاب التهديدي حالوا دون تقدم في المفاوضات.

وأضاف المصدر: في الظروف الحالية لا يبدو أن هناك أفقا واضحا لمفاوضات مثمرة.

فيما نقلت شبكة سي بي إس الأمريكية عن مسؤول أمريكي القول إن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد عادت إلى الشرق الأوسط.