تحول إستراتيجي صادم.. ترامب يفكر في سحب قوات أمريكية من أوروبا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس جديا سحب بعض القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطسي "الناتو" مارك روته، إنّ بعض الحلفاء كانوا بطيئين بعض الشيء، على أقل تقدير" في تقديم الدعم فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، أنه وبصراحة، فقد فوجئوا هم أيضاً، وللحفاظ على عنصر المفاجأة في الضربات الأولى، اختار ترامب عدم إبلاغ الحلفاء مسبقاً، وأنا أتفهم ذلك.

وأشار روتة إلى أن الحلفاء يدعمون الولايات المتحدة بقواعد جوية ولوجستية، وإنّ الحلفاء الأوروبيين "يفعلون كل ما يطلبه دونالد ترامب"، مضيفا "لكن ما أراه، عندما أنظر إلى أوروبا اليوم، هو تحالفٌ يقدم دعماً هائلاً".

وتابع "الحلفاء، بلا استثناء تقريباً، يفعلون كل ما تطلبه الولايات المتحدة. لقد سمعوا طلبات الرئيس ترامب ويستجيبون لها".