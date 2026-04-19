أخبار التكنولوجيا |Redmi K Pad 2 جهاز لوحي قوي من شاومي .. أفضل خاتم ذكي في 2026

هاتف إكسبيريا 1 VIII.. هل تعود Sony بقوة أم أن الوقت قد فات؟

بدأت تسريبات تظهر هاتف سوني الرائد الجديد من سلسلة إكسبيريا، ويبدو أن هاتف إكسبيريا 1 VIII سيحمل تغييرًا ملحوظًا في التصميم. وقد ظهرت مجموعة من الصور التفصيلية على الإنترنت، تُعطي لمحة مبكرة عما قد تعمل عليه سوني قبل إطلاقه المحتمل في مايو.

أول ما يلفت الانتباه هو وحدة الكاميرا. حافظت سوني على تصميم الشريط العمودي الضيق لسنوات، لكن في هذه الصور، استُبدل بوحدة كاميرا مربعة الشكل. تضم هذه الوحدة الكاميرات الثلاثية والفلاش،

Redmi K Pad 2 جهاز لوحي قوي من شاومي يقترب من الإطلاق

يُعد جهاز Redmi K Pad 2 أحد المنتجات التي ستكشف عنها شركة Xiaomi في حدث الإطلاق الذي سيُقام في 21 أبريل.

وبينما قامت الشركة بالفعل بالتشويق لتصميم الجهاز اللوحي وبعض الميزات الرئيسية

يأتي جهاز Redmi K Pad 2 مزود بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز، كما أنه يحتفظ بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 الخاصة بالجيل السابق.

يغنيك عن سمارت واتش .. إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

أطلقت شركة Rogbid خاتم SR15 الذكي المزود بميزة تتبع الصحة والتنبيهات بالاهتزاز.

وهو جهاز قابل للارتداء رقيق وخفيف الوزن مصمم للجمع بين التكنولوجيا الحديثة والراحة اليومية.

هاتف Realme C81.. قوة الأداء وأناقة التصميم في منافسة العمالقة

بدأ ظهور هاتف Realme C81 المرتقب في التسريبات الأولية. ووفقًا لأحدث التقارير، قد يأتي الهاتف (رقم الطراز RMX5388) بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، مع خيارين للتخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. ومن المتوقع أن يتوفر بلوني الأسود والأزرق ، استنادًا إلى ما يبدو أنه لقطة شاشة من قائمة داخلية.