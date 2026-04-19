الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا |Redmi K Pad 2 جهاز لوحي قوي من شاومي .. أفضل خاتم ذكي في 2026

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


هاتف إكسبيريا 1 VIII.. هل تعود Sony بقوة أم أن الوقت قد فات؟

بدأت تسريبات تظهر هاتف سوني الرائد الجديد من سلسلة إكسبيريا، ويبدو أن هاتف إكسبيريا 1 VIII سيحمل تغييرًا ملحوظًا في التصميم. وقد ظهرت مجموعة من الصور التفصيلية على الإنترنت، تُعطي لمحة مبكرة عما قد تعمل عليه سوني قبل إطلاقه المحتمل في مايو.

أول ما يلفت الانتباه هو وحدة الكاميرا. حافظت سوني على تصميم الشريط العمودي الضيق لسنوات، لكن في هذه الصور، استُبدل بوحدة كاميرا مربعة الشكل. تضم هذه الوحدة الكاميرات الثلاثية والفلاش،

Redmi K Pad 2 جهاز لوحي قوي من شاومي يقترب من الإطلاق

يُعد جهاز Redmi K Pad 2 أحد المنتجات التي ستكشف عنها شركة Xiaomi في حدث الإطلاق الذي سيُقام في 21 أبريل. 

وبينما قامت الشركة بالفعل بالتشويق لتصميم الجهاز اللوحي وبعض الميزات الرئيسية 

يأتي جهاز Redmi K Pad 2 مزود بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز، كما أنه يحتفظ بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 الخاصة بالجيل السابق.

يغنيك عن سمارت واتش .. إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

أطلقت شركة Rogbid خاتم SR15 الذكي المزود بميزة تتبع الصحة والتنبيهات بالاهتزاز.
 وهو جهاز قابل للارتداء رقيق وخفيف الوزن مصمم للجمع بين التكنولوجيا الحديثة والراحة اليومية.

هاتف Realme C81.. قوة الأداء وأناقة التصميم في منافسة العمالقة

بدأ ظهور هاتف Realme C81 المرتقب في التسريبات الأولية. ووفقًا لأحدث التقارير، قد يأتي الهاتف (رقم الطراز RMX5388) بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، مع خيارين للتخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. ومن المتوقع أن يتوفر بلوني الأسود  والأزرق ، استنادًا إلى ما يبدو أنه لقطة شاشة من قائمة داخلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

عداد الكهرباء الكودي

الكهرباء ترد على زيادة سعر الشريحة الموحدة للعداد الكودي

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الاثنين 20-4-2026

مبادرة

اليوم.. انطلاق مبادرة «معًا نبني وطن» لترشيد الاستهلاك في كفر الشيخ

الحادث

تشييع جثمان الفتاة بسمة ضحية حادث الدهس بمشروع تطوير الشارع التجاري بالإسماعيلية

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد