هاتف Realme C81.. قوة الأداء وأناقة التصميم في منافسة العمالقة

بدأ ظهور هاتف Realme C81 المرتقب في التسريبات الأولية. ووفقًا لأحدث التقارير، قد يأتي الهاتف (رقم الطراز RMX5388) بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، مع خيارين للتخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. ومن المتوقع أن يتوفر بلوني الأسود والأزرق ، استنادًا إلى ما يبدو أنه لقطة شاشة من قائمة داخلية.

ريلمي نوت 80

يتطابق هذا مع هاتف Realme Note 80 الذي تم إطلاقه مؤخرًا ، مما أثار تكهنات بأن C81 قد لا يكون جهازًا جديدًا كليًا. بل قد يكون نسخة مُعاد تسميتها من Note 80 لأسواق مختلفة. وقد فعلت Realme ذلك من قبل، لذا لن يكون الأمر مفاجئًا.

إذا صحّ ذلك، فإنّ معظم المواصفات معروفة بالفعل. يُقال إنّ الهاتف مزوّد بشاشة LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز. ويبلغ سطوع الشاشة حوالي 450 شمعة/م²، وهو ما يكفي للاستخدام الداخلي ومقبول للاستخدام الخارجي.

من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Unisoc T7250. وهو معالج يدعم تقنية الجيل الرابع (4G) مصمم للاستخدامات اليومية الأساسية مثل تصفح الإنترنت، وإجراء المكالمات، وإرسال الرسائل، والتواصل الاجتماعي الخفيف، مع التركيز على خفض التكاليف.

يبدو إعداد الكاميرا بسيطًا إلى حد ما. يُقال إن الكاميرا الخلفية مزودة بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل. لا شيء مثير للإعجاب على الورق، ولكنه كافٍ لالتقاط صور عادية وإجراء مكالمات فيديو.

ميزات ريلمي نوت 80

من المتوقع أن يأتي هاتف C81 ببطارية سعتها 6300 مللي أمبير، مع شحن بقوة 15 واط، وحتى الشحن السلكي العكسي. هذه السعة الكبيرة تكفي ليوم كامل بسهولة، وربما أكثر حسب الاستخدام.

بشكل عام، يبدو أن هاتف Realme C81 سيكون هاتفًا اقتصاديًا بسيطًا. إذا كان بالفعل نسخة مُعاد تسميتها من Note 80، فإن الهدف من ذلك هو توسيع نطاق توفره أكثر من تقديم شيء جديد.

