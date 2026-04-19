الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف إكسبيريا 1 VIII.. هل تعود Sony بقوة أم أن الوقت قد فات؟

هاتف إكسبيريا 1 VIII
هاتف إكسبيريا 1 VIII
لمياء الياسين

بدأت تسريبات تظهر هاتف سوني الرائد الجديد من سلسلة إكسبيريا، ويبدو أن هاتف إكسبيريا 1 VIII سيحمل تغييرًا ملحوظًا في التصميم. وقد ظهرت مجموعة من الصور التفصيلية على الإنترنت، تُعطي لمحة مبكرة عما قد تعمل عليه سوني قبل إطلاقه المحتمل في مايو.

أول ما يلفت الانتباه هو وحدة الكاميرا. حافظت سوني على تصميم الشريط العمودي الضيق لسنوات، لكن في هذه الصور، استُبدل بوحدة كاميرا مربعة الشكل. تضم هذه الوحدة الكاميرات الثلاثية والفلاش، وبشكل عام، يبدو تصميمها أكثر انسجامًا مع ما تقدمه العلامات التجارية الأخرى حاليًا. كما يختلف هذا التصميم عن الصور السابقة ، حيث كان أقرب إلى تصميم OnePlus 10 Pro ، مع اندماج وحدة الكاميرا في الإطار الأوسط.

هاتف إكسبيريا 1 VIII 

يبدو أن ردود الفعل متباينة بعض الشيء، وهذا ليس مفاجئاً. يُعجب البعض بحجم وحدة الكاميرا الأكبر، بينما يرى آخرون أنها تُفقد الجهاز بعضاً من هوية Xperia الكلاسيكية. كان التصميم القديم مميزاً للغاية، أما التصميم الجديد، فرغم أنه ليس سيئاً، إلا أنه لا يتمتع بنفس القدر من التميز. وتشير الصور التوضيحية أيضاً إلى توفر عدة خيارات للألوان، بما في ذلك البنفسجي والأخضر والأسود.

أما بالنسبة للكاميرا، فالتغييرات تبدو أكثر وضوحًا. من المتوقع أن ينتقل هاتف Xperia 1 VIII إلى نظام ثلاثي العدسات بدقة 48 ميجابكسل، بما في ذلك عدسة التقريب. كان الطراز السابق قد حسّن بالفعل دقة المستشعر الرئيسي والمستشعر فائق الاتساع إلى 48 ميجابكسل، لكنه أبقى عدسة التقريب عند 12 ميجابكسل، لذا تبدو هذه خطوة طبيعية وليست مفاجأة كبيرة.
يبدو أن سوني ستحافظ أيضاً على بعض الميزات التي أصبحت نادرة في هذه الفئة. من المتوقع أن يبقى منفذ بطاقة microSD ومنفذ سماعة الرأس 3.5 ملم، وهو ما قد يكون أكثر أهمية لمستخدمي Xperia الحاليين من المشترين الجدد.

كما هو الحال دائمًا مع التسريبات، هناك احتمال أن يختلف التصميم النهائي قليلًا. مع ذلك، يُعطي هذا فكرة جيدة عن التوجه الذي قد تتبعه سوني. إذا سار الجدول الزمني المعتاد، فلن ننتظر طويلًا لرؤية الصورة الكاملة.

