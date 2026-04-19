قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

يغنيك عن سمارت واتش .. إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

لمياء الياسين

أطلقت شركة Rogbid خاتم SR15 الذكي المزود بميزة تتبع الصحة والتنبيهات بالاهتزاز.
 وهو جهاز قابل للارتداء رقيق وخفيف الوزن مصمم للجمع بين التكنولوجيا الحديثة والراحة اليومية.

مواصفات خاتم روجبيد الذكي SR15
 

يتميز خاتم SR15 بتصميم فائق النحافة بسمك 3.0 مم ووزن 3.2 حرام فقط، مما يجعله غير ملحوظ تقريبًا أثناء الاستخدام اليومي وقد صنعت شركة Rogbid الخاتم من سبيكة تيتانيوم عالية الجودة، مما يمنحه متانة ولمسة نهائية فاخرة ومقاومة للماء بمعيار IP68، ما يسمح للمستخدمين بارتدائه طوال اليوم دون قلق.
يُقدّم جهاز SR15 ميزات متطورة لمراقبة الصحة، تشمل تتبع معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة النوم، والكشف عن الإجهاد. 

يوفر الخاتم أيضا امكانية المراقبة المستمرة على مدار الساعة، ويجمع بيانات صحية فورية من خلال مستشعرات PPG عالية الدقة.

 بالنسبة للنساء، يتضمن الخاتم الذكي ميزة تتبع صحة الدورة الشهرية، مما يساعد المستخدمات على توقع دوراتهن بدقة وإدارة صحتهن اليومية.
زوّدت شركة Rogbid جهاز SR15 بأكثر من 100 وضع رياضي، تشمل أنشطة مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة واليوغا. 

تتضمن ميزات التتبع مدة التمرين، وحساب السعرات الحرارية المحروقة، ومراقبة معدل ضربات القلب. يستخدم الجهاز خوارزميات ذكية لضمان تتبع دقيق للنشاط، مما يجعله رفيقًا مثاليًا لعشاق اللياقة البدنية.

خاتم روغبيد الذكي SR15

يوفر الخاتم إشعارات فورية للمكالمات والرسائل النصية والتنبيهات عبر اهتزازات خفيفة. كما يتميز بخاصية التحكم بالإيماءات الذكية، مما يتيح للمستخدمين تخطي مقاطع الفيديو والتحكم في الموسيقى وتصفح المحتوى بنقرة مزدوجة بسيطة.

أما من حيث عمر البطارية، فإنه يوفر ما يصل إلى 5 أيام من عمر البطارية بشحنة واحدة، مع إمكانية تمديد الاستخدام إلى 10 أيام باستخدام علبة الشحن.

الأسعار والتوافر

من جانبها حددت شركة Rogbid سعر SR15 عند 99.99 دولارًا أمريكيًا، وتقدم عرضًا ترويجيًا لفترة محدودة للإطلاق، وهو متوفر الآن في متجر Rogbid الرسمي .

يتوفر خاتم SR15 بألوان كلاسيكية: الذهبي، والفضي، والأسود، بالإضافة إلى إصدار خاص بمناسبة كأس العالم لكرة القدم 2026. ويأتي بمقاسات تتراوح من 7 إلى 14، مما يضمن ملاءمة مريحة لجميع المستخدمين.

وفي أخبار ذات صلة، قدمت شركة Rogbid مؤخراً جهاز Loop ، وهو سوار صحي بدون شاشة يتميز بمراقبة تخطيط القلب الكهربائي المتقدمة وعمر بطارية يصل إلى 15 يوماً.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

الفنانة كندا حنا

كندا حنا توثق فيديو مبهج لابنتها

الفنانة هند عاكف

هند عاكف عن تكريمها في الجزائر: استقبال دافئ وحب كبير للفن المصري

هشام ماجد

هشام ماجد ينعى والد منة شلبي بكلمات مؤثرة

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد