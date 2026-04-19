يغنيك عن سمارت واتش .. إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

أطلقت شركة Rogbid خاتم SR15 الذكي المزود بميزة تتبع الصحة والتنبيهات بالاهتزاز.

وهو جهاز قابل للارتداء رقيق وخفيف الوزن مصمم للجمع بين التكنولوجيا الحديثة والراحة اليومية.

مواصفات خاتم روجبيد الذكي SR15



يتميز خاتم SR15 بتصميم فائق النحافة بسمك 3.0 مم ووزن 3.2 حرام فقط، مما يجعله غير ملحوظ تقريبًا أثناء الاستخدام اليومي وقد صنعت شركة Rogbid الخاتم من سبيكة تيتانيوم عالية الجودة، مما يمنحه متانة ولمسة نهائية فاخرة ومقاومة للماء بمعيار IP68، ما يسمح للمستخدمين بارتدائه طوال اليوم دون قلق.

يُقدّم جهاز SR15 ميزات متطورة لمراقبة الصحة، تشمل تتبع معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة النوم، والكشف عن الإجهاد.

يوفر الخاتم أيضا امكانية المراقبة المستمرة على مدار الساعة، ويجمع بيانات صحية فورية من خلال مستشعرات PPG عالية الدقة.

بالنسبة للنساء، يتضمن الخاتم الذكي ميزة تتبع صحة الدورة الشهرية، مما يساعد المستخدمات على توقع دوراتهن بدقة وإدارة صحتهن اليومية.

زوّدت شركة Rogbid جهاز SR15 بأكثر من 100 وضع رياضي، تشمل أنشطة مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة واليوغا.

تتضمن ميزات التتبع مدة التمرين، وحساب السعرات الحرارية المحروقة، ومراقبة معدل ضربات القلب. يستخدم الجهاز خوارزميات ذكية لضمان تتبع دقيق للنشاط، مما يجعله رفيقًا مثاليًا لعشاق اللياقة البدنية.

يوفر الخاتم إشعارات فورية للمكالمات والرسائل النصية والتنبيهات عبر اهتزازات خفيفة. كما يتميز بخاصية التحكم بالإيماءات الذكية، مما يتيح للمستخدمين تخطي مقاطع الفيديو والتحكم في الموسيقى وتصفح المحتوى بنقرة مزدوجة بسيطة.

أما من حيث عمر البطارية، فإنه يوفر ما يصل إلى 5 أيام من عمر البطارية بشحنة واحدة، مع إمكانية تمديد الاستخدام إلى 10 أيام باستخدام علبة الشحن.

الأسعار والتوافر

من جانبها حددت شركة Rogbid سعر SR15 عند 99.99 دولارًا أمريكيًا، وتقدم عرضًا ترويجيًا لفترة محدودة للإطلاق، وهو متوفر الآن في متجر Rogbid الرسمي .

يتوفر خاتم SR15 بألوان كلاسيكية: الذهبي، والفضي، والأسود، بالإضافة إلى إصدار خاص بمناسبة كأس العالم لكرة القدم 2026. ويأتي بمقاسات تتراوح من 7 إلى 14، مما يضمن ملاءمة مريحة لجميع المستخدمين.

