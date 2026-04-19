Redmi K Pad 2 جهاز لوحي قوي من شاومي يقترب من الإطلاق

يُعد جهاز Redmi K Pad 2 أحد المنتجات التي ستكشف عنها شركة Xiaomi في حدث الإطلاق الذي سيُقام في 21 أبريل.

وبينما قامت الشركة بالفعل بالتشويق لتصميم الجهاز اللوحي وبعض الميزات الرئيسية

مواصفات جهاز Redmi K Pad 2

يأتي جهاز Redmi K Pad 2 مزود بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز، كما أنه يحتفظ بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 الخاصة بالجيل السابق.

يعتمد الجهاز اللوحي على معالج MediaTek Dimensity 9500، الذي من المتوقع أن يُحسّن الأداء بشكل ملحوظ مقارنةً بالجيل السابق. وللتحكم في الحرارة، تشير التقارير إلى أن Redmi ستُزوّد ​​الجهاز بنظام تبريد كبير بتقنية غرفة البخار بمساحة 15300 مم² .

يُقال إن جهاز K Pad 2 مزود ببطارية سعتها 9100 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط. وتشمل ميزات الصوت واللمس مكبرات صوت متناظرة مزدوجة مضبوطة بواسطة Bose،

من ناحية التصميم، أكدت شاومي بالفعل هيكلاً معدنياً موحداً، مع خيارات ألوان تشمل الأسود الداكن، والبنفسجي الفاتح، والفضي . يبدو التصميم بسيطاً للغاية. كما يوجد مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل، لأغراض التحقق من الهوية.

ميزات جهاز K Pad 2

كما تم التأكيد على أن الشاشة مقاس 8.8 بوصة تتمتع بسطوع ذروة يصل إلى 1100 شمعة. أما فيما يخص الألعاب، فتؤكد ريدمي دعمها للعب بمعدل 165 إطارًا في الثانية في بعض الألعاب، بالإضافة إلى معدل استجابة للمس يبلغ 540 هرتز.

يستخدم الجهاز اللوحي أيضًا تصميمًا مركزيًا للرقاقة، وهو ما يهدف إلى المساعدة في توزيع الحرارة أثناء الجلسات الطويلة.

أما بالنسبة للسعر، فلم تُعلن شركة ريدمي عن أي شيء بعد. ومع ذلك، وبالنظر إلى المواصفات، يُمكن توقع أن يكون الجهاز اللوحي ضمن الفئة السعرية المرتفعة.

إلى جانب جهاز K Pad 2، ستكشف شركة Redmi عن هاتف Redmi K90 Max الذكي وسماعات Redmi Buds 8 .