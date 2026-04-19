«سفاح التجمع» تحت المقص الرقابي.. كواليس المنع والجدل بين صُنّاع الفيلم

كشف الكاتب محمد صلاح العزب، تفاصيل الجدل المثار حول فيلم سفاح التجمع، موضحًا أنه يب الموضوعات الشائكة وأن يكون هناك شد وجذب بينه وبين المشاهد.



دور الفن

وتابع خلال لقائه مع آية شعيب، وسارة سامي وشريف عبد البديع، مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، أن دور الفن إنتاج عمل يجعل المشاهد يغضب أو يثور وليس مجرد عمل هادئ سهل.



تصادم بين رؤيته

وأوضح أن سفاح الجيزة نجح بشكل كبير، وكان لديه بعض الملاحظات في آخر حلقتين وحصل تصادم بين رؤيته ككاتب ورؤية المخرج.



وأكد أن سفاح التجمع تم ظلمه بعد منعه من قبل الرقابة لمدة أسبوع، موضحا أن أي عمل يتم عرضه لا بد أن يمر على مراحل رقابية متعددة مثل المعالجة والسيناريو ونسخة مشاهدة يتم رؤيتها أكثر من مرة قبل أن يحصل على التصريح النهائي للعرض.

