وفاة والد الفنانة منة شلبي.. والجنازة غداً الاثنين بمسجد الفاروق بالمعادي

أعلن المنتج احمد الجنايني وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي منذ قليل ، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي.

وكتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة غداً الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.

أحدث أعمال منة شلبي

وكانت منة شلبي حققت نحاحا كبيرا بمسلسل «صحاب الأرض» الذى شارك فى ماراثون رمضان الماضي، حيث تدور أحداثه حول فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

