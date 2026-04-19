الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي بولاية لويزيانا الأمريكية

هاجر رزق

أفادت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، بأن 8 أطفال قتلوا في إطلاق نار جماعي في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية، بحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن ضباط شرطة شريفبورت استجابوا لبلاغ عن شجار عائلي في المربع السكني رقم 300 بشارع 79 الغربي بعد الساعة السادسة صباحا بقليل.

ووصف المتحدث باسم الشرطة كريستوفر بورديلون، مسرح الجريمة بأنه "واسع النطاق"، حيث امتد إلى منزلين في المنطقة ومنزل ثالث في شارع هاريسون المجاور.

وقال بورديلون خلال مؤتمر صحفي إن 10 أشخاص أصيبوا بالرصاص ثمانية منهم لقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 14 سنة.

وأضاف بورديلون: "قام مطلق النار بمجرد مغادرته المكان بسرقة سيارة بالقرب من زاوية شارع ويست 79 ولينوود، وعندها لحقت دوريات شرطة شريفبورت بتلك السيارة في حادثة مطاردة".

وأكد بورديلون أن الضباط أطلقوا النار على المشتبه به وقتلوه أثناء المطاردة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أن السلطات تعتقد أنه الشخص الوحيد الذي أطلق النار.

ولم تكشف الشرطة عن أي معلومات حول المشتبه به، لكن بورديلون قال إن بعض الأطفال في المنازل "كانوا من نسله"، ولا يزال التحقيق في حادثة إطلاق النار جاريا.

