الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قفزة تاريخية في أسعار القهوة عالميًا بسبب أزمة المخزونات وسلاسل الإمداد

هاجر رزق

ارتفعت أسعار البن العالمية ارتفاعا ملحوظا وبلغت مستويات عليا منذ بداية شهر أبريل، وذلك بسبب أزمة عالمية في الأسواق ضربت المخزونات العالمية وتزيد الضغط على سلاسل الإمداد.

ارتفاع أسعار قهوة روبوستا

 سجلت قهوة روبوستا قفزة قوية في الأسعار، مدفوعة بتراجع المخزون إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، ما تسبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب، و ذلك حسب صحيفة لابانغورديا.

يأتي هذا الارتفاع في وقت تعتمد فيه العديد من شركات تصنيع القهوة على الروبوستا، نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بأنواع أخرى مثل أرابيكا، ما يزيد من تأثير هذه الزيادة على السوق العالمية وأسعار المنتجات النهائية.
 

وتشير بيانات التداول إلى وصول الأسعار إلى  3528 دولارًا للطن، مع زيادات يومية تراوحت بين 1% و2% وسجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا تراكميًا يتراوح بين 3% و5%، لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها خلال الشهر.
 

زيادة الأسعار في الأسواق العالمية

و تشير بيانات الأسواق، أن هذا التصاعد الملحوظ مستمرًا ينعكس على الأسعار، حيث سجلت زيادة تراكمية تقدر بـ 3% إلى 5% خلال الأيام الأخيرة. وباتت هذه الأسعار تمثل أعلى مستوى لها خلال الشهر، مما يثير قلق الشركات المصنعة التي تعتمد بشكل خاص على القهوة الروبوستا، نظرًا لتكلفتها الأقل مقارنة بأنواع أخرى.
 

ارتفاع الأسعار في فيتنام
 

تسجل فيتنام، أكبر منتج عالمي للروبوستا، موقعًا متقدمًا في قلب هذه الأزمة. فقد شهدت الأسعار المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في مناطق الإنتاج، وخاصة في المرتفعات الوسطى. ويرجع ذلك إلى تباطؤ عمليات البيع من قبل المزارعين، الذين يفضلون الاحتفاظ بمحاصيلهم انتظارًا لمزيد من المكاسب، مما يقلل من المعروض في الأسواق العالمية.
 

تغيرات السوق وتأثيراتها

التغييرات في سلوك المنتجين أو المستوردين قد تدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع. ومع هذه المعطيات، تبدو سوق القهوة العالمية مقبلة على مرحلة حساسة. لم تعد الأسعار تعكس فقط حجم الإنتاج، بل أصبحت أيضًا تعبر عن أزمة أعمق في توازن السوق العالمي.
 

اضطرابات سلاسل الإمداد
 

تتداخل أسباب هذه الأزمة مع ارتفاع تكاليف الشحن ووجود حالة من عدم اليقين في الأسواق الزراعية. هذا الأمر خلق بيئة مثالية لارتفاع الأسعار بشكل متسارع. ويشير المحللون إلى أن السوق قد تظل في حالة من التقلب خلال الفترة المقبلة، خاصةً إذا استمر نقص الإمدادات أو تأخرت موجات الحصاد الجديدة.

