حزب الله: دورنا الأساسي مواجهة العدو الإسرائيلي دفاعا عن لبنان وشعبه

نفى "حزب الله" اللبناني بشكل قاطع وجازم الاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباط خلية تم القبض عليها في سوريا بحزب الله.

وقال "حزب الله" في بيان: نستغرب الإصرار المتكرر على زج اسم حزب الله في كل حادثة أمنية وكأن هناك محاولة مبرمجة لتحميله مسؤولية أي حدث بهدف تشويه صورة المقاومة.

وأضاف "حزب الله": دور المقاومة الأساسي هو مواجهة العدو الإسرائيلي دفاعا عن لبنان وشعبه.

في سياق أخر ؛ قال الجيش اللبناني في بيان: أزلنا ساترا ترابيا وضعه الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس على طريق الماري عين عرب.

وأشار الجيش اللبناني إلى أنه جرى تركيز نقطة مراقبة عند مثلث الماري - العباسية - عين عرب.